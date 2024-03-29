Чому Андре Тан приховує свою 8-річну від соціальних мереж

Український дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Відомий український дизайнер Андре Тан вперше розповів, чому не показує 8-річну доньку Софію у соцмережах. Він вірить, що хейтери можуть негативно вплинути на ауру його дитини.

Про це він розповів у подкасті Аліни Шаманської.

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Відомий дизайнер вперше зізнався шанувальникам, чому приховує свою 8-річну донечку від спільного шлюбу з бізнес-леді Аліною Харченко.

Дитина зараз проживає із мамою, однак дизайнер також бере активну участь у її вихованні. Андре Тан проводить із Софією вихідні, часто спілкується із нею по відеозв'язку та щомісячно сплачує аліменти. Дівчинка у вільний від навчання ходить на тренування з плавання, танцює та грає у теніс.

У нього теплі стосунки із донею, однак він разом із дружиною вирішив не популяризувати дитину в соцмережах. Дизайнер вважає, що діти до 9 років дуже вразливі до негативної енергетики та боїться що хейт із соцмереж може погано вплинути на її здоров'я.

"Це наша така домовленість з ексдружиною Аліною, що ми не будемо показувати. Тому що я вважаю, що дитина до дев'яти років має дуже слабкий імунітет енергетики. Формується аура дитини й до дев'яти років краще поберегти. Здоров'я моєї доньки для мене дуже важливе", — поділився Андре Тан.

Нагадаємо, Андре Тан здійняв фурор на Los Angeles Fashion Week. А також Андре Тан розповів про головні тенденції весни.