Американцы не хотят отдавать принца Гарри Великобритании
Согласно эксклюзивному опросу Dailymail.com, американцы не считают, что принца Гарри следует депортировать, если окажется, что он соврал об употреблении наркотиков в заявлении на визу. При въезде в Америку претенденты на визу должны заполнить анкету о том, употребляли ли они наркотики.
Об этом пишет Daily Mail.
Американцы не согласны с Трампом
Источники, близкие к Гарри, сообщили, что он ответил "искренне", когда переехал в США с супругой Меган Маркл в 2020 году. Дональд Трамп намекнул, что может депортировать королевскую особу, если окажется, что он не предоставил правдивую информацию.
Эксклюзивный опрос Dailymail.com показал, что 44 процента американцев считают, что Гарри следует разрешить остаться в США, даже если позже будет обнаружено, что он неправильно заполнил визовую форму. 33 процента сказали, что в таких обстоятельствах его следует депортировать, а 24 процента не знают, как поступить.
Любой, кто подает заявку на получение визы для проживания и работы в Америке, должен ответить "да" или "нет" на вопрос: "Были ли вы когда-либо наркоманом?". Гарри живет в Монтесито, Калифорния, со своей супругой и двумя детьми. В своей автобиографии "Spare", опубликованной в 2023 году, он рассказал, что раньше употреблял наркотики. Это может служить основанием для отказа в визе.
В книге он признался, что употреблял кокаин, марихуану и психоделические грибы. Он сказал, что каннабис помог исцелить травму смерти его матери. И он сказал, что употреблял психоделический препарат аяуаска, который помог ему понять, что его усопшая мать хочет, чтобы он был "счастливым".
В недавнем интервью телеведущему Найджелу Фаражу на GB News Трамп сказал: "Нам придется проверить, знают ли они что-нибудь о наркотиках, и если он соврал, им придется принять соответствующие меры".
В феврале в эфире Good Morning America Гарри спросили, будет ли он подавать на американское гражданство.
"Американское гражданство — это идея, которая приходила ко мне в голову, но не является для меня приоритетом сейчас", — сказал он.
Британские знаменитости, в частности певица Эми Уайнхаус и модель Кейт Мосс, ранее сталкивались с трудностями из-за запрещенных веществ.
Напомним, стало известно, кто вдохновил Кейт Миддлтон открыть свой диагноз. А Меган Маркл основала собственный бренд косметики.
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