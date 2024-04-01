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Американцы не хотят отдавать принца Гарри Великобритании

1 апреля 2024 08:49
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Американцы не хотят отдавать принца Гарри Великобритании
Принц Гарри. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Согласно эксклюзивному опросу Dailymail.com, американцы не считают, что принца Гарри следует депортировать, если окажется, что он соврал об употреблении наркотиков в заявлении на визу. При въезде в Америку претенденты на визу должны заполнить анкету о том, употребляли ли они наркотики.

Об этом пишет Daily Mail.

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Источники, близкие к Гарри, сообщили, что он ответил "искренне", когда переехал в США с супругой Меган Маркл в 2020 году. Дональд Трамп намекнул, что может депортировать королевскую особу, если окажется, что он не предоставил правдивую информацию.

 

Американцы рассказали, что думают о депортации принца Гарри. Фото: Dailymail.com
Американцы рассказали, что думают о депортации принца Гарри. Фото: Dailymail.com

Эксклюзивный опрос Dailymail.com показал, что 44 процента американцев считают, что Гарри следует разрешить остаться в США, даже если позже будет обнаружено, что он неправильно заполнил визовую форму. 33 процента сказали, что в таких обстоятельствах его следует депортировать, а 24 процента не знают, как поступить.

Любой, кто подает заявку на получение визы для проживания и работы в Америке, должен ответить "да" или "нет" на вопрос: "Были ли вы когда-либо наркоманом?". Гарри живет в Монтесито, Калифорния, со своей супругой и двумя детьми. В своей автобиографии "Spare", опубликованной в 2023 году, он рассказал, что раньше употреблял наркотики. Это может служить основанием для отказа в визе.

 

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters
Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

В книге он признался, что употреблял кокаин, марихуану и психоделические грибы. Он сказал, что каннабис помог исцелить травму смерти его матери. И он сказал, что употреблял психоделический препарат аяуаска, который помог ему понять, что его усопшая мать хочет, чтобы он был "счастливым".

В недавнем интервью телеведущему Найджелу Фаражу на GB News Трамп сказал: "Нам придется проверить, знают ли они что-нибудь о наркотиках, и если он соврал, им придется принять соответствующие меры".

В феврале в эфире Good Morning America Гарри спросили, будет ли он подавать на американское гражданство.

 

Принц Гарри. Фото: Reuters
Принц Гарри. Фото: Reuters

"Американское гражданство — это идея, которая приходила ко мне в голову, но не является для меня приоритетом сейчас", — сказал он.

Британские знаменитости, в частности певица Эми Уайнхаус и модель Кейт Мосс, ранее сталкивались с трудностями из-за запрещенных веществ.

Напомним, стало известно, кто вдохновил Кейт Миддлтон открыть свой диагноз. А Меган Маркл основала собственный бренд косметики.

принц Гарри
Дональд Трамп
королевская семья
Великобритания

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