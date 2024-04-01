Американці не хочуть віддавати принца Гаррі Великій Британії
Згідно з ексклюзивним опитуванням Dailymail.com, американці не вважають, що принца Гаррі слід депортувати, якщо виявиться, що він збрехав про вживання наркотиків у заяві на візу. При в'їзді в Америку претенденти на візу повинні заповнити анкету про те, чи вживали вони наркотики.
Про це пише Daily Mail.
Американці не згодні з Трампом
Джерела, близькі до Гаррі, повідомили, що він відповів "щиро", коли переїхав до США з дружиною Меган Маркл у 2020 році. Дональд Трамп натякнув, що може депортувати королівську особу, якщо виявиться, що вона не надала правильну інформацію.
Ексклюзивне опитування Dailymail.com показало, що 44 відсотки американців вважають, що Гаррі слід дозволити залишитися в США, навіть якщо пізніше буде виявлено, що він неправильно заповнив візову форму. 33 відсотки сказали, що за таких обставин його слід депортувати, а 24 відсотки не знають.
Будь-хто, хто подає заявку на отримання візи для проживання та роботи в Америці, повинен відповісти "так" або "ні" на запитання: "Чи є ви або ви коли-небудь були наркоманом або наркоманом?". Гаррі живе в Монтесіто, Каліфорнія, зі своєю дружиною та двома дітьми. У своїй автобіографії "Spare", опублікованій у 2023 році, він розповів, що раніше вживав наркотики. Це може бути підставою для відмови у візі.
У книзі він зізнався, що вживав кокаїн, марихуану та психоделічні гриби. Він сказав, що канабіс допоміг зцілити травму смерті його матері. І він сказав, що вживав психоделічний препарат аяуаска, який допоміг йому зрозуміти, що його покійна мати хоче, щоб він був "щасливим".
У нещодавньому інтерв’ю телеведучому Найджелу Фаражу на GB News Трамп сказав: "Нам доведеться перевірити, чи знають вони щось про наркотики, і якщо він збрехав, їм доведеться вжити відповідних заходів".
У лютому в ефірі Good Morning America Гаррі запитали, чи буде він домагатися громадянства США.
"Американське громадянство — це думка, яка приходила мені в голову, але, звичайно, це не є для мене пріоритетом зараз", — сказав він.
Британські знаменитості, зокрема співачка Емі Вайнхаус і модель Кейт Мосс, раніше стикалися з труднощами через заборонені речовини.
Нагадаємо, стало відомо, хто надихнув Кейт Міддлтон відкрити свій діагноз. А Меган Маркл заснувала власний бренд косметики.
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