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Американці не хочуть віддавати принца Гаррі Великій Британії

1 квітня 2024 08:49
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Американці не хочуть віддавати принца Гаррі Великій Британії
Принц Гаррі. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Згідно з ексклюзивним опитуванням Dailymail.com, американці не вважають, що принца Гаррі слід депортувати, якщо виявиться, що він збрехав про вживання наркотиків у заяві на візу. При в'їзді в Америку претенденти на візу повинні заповнити анкету про те, чи вживали вони наркотики.

Про це пише Daily Mail.

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Джерела, близькі до Гаррі, повідомили, що він відповів "щиро", коли переїхав до США з дружиною Меган Маркл у 2020 році. Дональд Трамп натякнув, що може депортувати королівську особу, якщо виявиться, що вона не надала правильну інформацію.

 

Американці розповіли, що думають про депортацію принца Гаррі. Фото: Dailymail.com
Американці розповіли, що думають про депортацію принца Гаррі. Фото: Dailymail.com

Ексклюзивне опитування Dailymail.com показало, що 44 відсотки американців вважають, що Гаррі слід дозволити залишитися в США, навіть якщо пізніше буде виявлено, що він неправильно заповнив візову форму. 33 відсотки сказали, що за таких обставин його слід депортувати, а 24 відсотки не знають.

Будь-хто, хто подає заявку на отримання візи для проживання та роботи в Америці, повинен відповісти "так" або "ні" на запитання: "Чи є ви або ви коли-небудь були наркоманом або наркоманом?". Гаррі живе в Монтесіто, Каліфорнія, зі своєю дружиною та двома дітьми. У своїй автобіографії "Spare", опублікованій у 2023 році, він розповів, що раніше вживав наркотики. Це може бути підставою для відмови у візі.

 

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters
Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

У книзі він зізнався, що вживав кокаїн, марихуану та психоделічні гриби. Він сказав, що канабіс допоміг зцілити травму смерті його матері. І він сказав, що вживав психоделічний препарат аяуаска, який допоміг йому зрозуміти, що його покійна мати хоче, щоб він був "щасливим".

У нещодавньому інтерв’ю телеведучому Найджелу Фаражу на GB News Трамп сказав: "Нам доведеться перевірити, чи знають вони щось про наркотики, і якщо він збрехав, їм доведеться вжити відповідних заходів".

У лютому в ефірі Good Morning America Гаррі запитали, чи буде він домагатися громадянства США.

 

Принц Гаррі. Фото: Reuters
Принц Гаррі. Фото: Reuters

"Американське громадянство — це думка, яка приходила мені в голову, але, звичайно, це не є для мене пріоритетом зараз", — сказав він.

Британські знаменитості, зокрема співачка Емі Вайнхаус і модель Кейт Мосс, раніше стикалися з труднощами через заборонені речовини.

Нагадаємо, стало відомо, хто надихнув Кейт Міддлтон відкрити свій діагноз. А Меган Маркл заснувала власний бренд косметики.

принц Гаррі
Дональд Трамп
королівська родина
Велика Британія

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