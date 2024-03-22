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Актера из скандального сериала "Слово пацана" заключили в тюрьму из-за нападения на официантку

22 марта 2024 21:04
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Актера из скандального сериала "Слово пацана" заключили в тюрьму из-за нападения на официантку
Российский актер Никита Кологривый. Фото: росСМИ
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Звезду российского сериала "Слово пацана" Никиту Кологривого посадили на 15 суток. Он добивался официантки и попал за решетку.

Об этом пишут росСМИ.

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Никиту Кологривова из "Слова пацана" заключили в тюрьму

Российский актер Никита Кологривый, сыгравший в скандальном сериале "Слово пацана", попал за решетку. Он устроил пьяный дебош в одном из ресторанов Новосибирска и стал добиваться интима у официантки.

Когда девушка отказала ему, он укусил ее за ногу и начал заламывать руки. Официантку спасли посетители, но они тоже попали под горячую руку актера. 20 марта его задержала полиция и арестовала на 15 суток.

Актера из скандального сериала "Слово пацана" заключили в тюрьму из-за нападения на официантку - фото 1
Никита Кологривый в суде. Фото: tg/bozhejakekonchene

Никита Кологривый поддерживает власть Владимира Путина и публично выражает благодарность российским захватчикам. За его радикальную позицию он попал в базу "Миротворец".

Напомним, счета пропутинского певца Филиппа Киркорова заблокировали, что произошло. Также мы рассказывали, что в Латвии отменили концерты итальянского певца, которому нравятся россияне.

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