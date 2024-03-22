Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Актора зі скандального серіалу "Слово пацана" ув‘язнили через напад на офіціантку arrow

Актора зі скандального серіалу "Слово пацана" ув‘язнили через напад на офіціантку

22 березня 2024 21:04
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Актора зі скандального серіалу "Слово пацана" ув‘язнили через напад на офіціантку
Російський актор Микита Кологривий. Фото: росЗМІ
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Зірку російського серіалу "Слово пацана" Микиту Кологривого посадили на 15 діб. Він домагався до офіціантки і потрапив за грати.

Про це пишуть росЗМІ.

Читайте також:

Микиту Кологривова зі "Слова пацана" ув'язнили

Російський актор Микита Кологривий, який зіграв у скандальному серіалі "Слово пацана", потрапив за ґрати. Він влаштував п'яний дебош в одному з ресторанів Новосибірська і почав домагатися інтиму в офіціантки. 

Коли дівчина відомовила йому, він вкусив її за ногу та почав заламувати руки. Офіціантку врятували відвідувачі, хоча теж потрапили під гарячу руку актора. 20 березня його затримала поліція і ув'язнила на 15 діб. 

Актора зі скандального серіалу "Слово пацана" ув‘язнили через напад на офіціантку - фото 1
Микита Кологривий у суді. Фото: tg/bozhejakekonchene

Микита Кологривий підтримує владу Володимира Путіна і публічно висловлює вдячність  російським загарбникам. За його радикальну позицію він потрапив у базу "Миротворець".

Нагадаємо, рахунки пропутінського співака Філіпа Кіркорова заблокували — що сталося. Також ми розповідали, що у Латвії скасували концерти італійського співака, якому подобаються росіяни.

секс-скандал
домагання
серіал
Росія
російські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом