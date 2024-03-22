Актора зі скандального серіалу "Слово пацана" ув‘язнили через напад на офіціантку

Російський актор Микита Кологривий. Фото: росЗМІ

Зірку російського серіалу "Слово пацана" Микиту Кологривого посадили на 15 діб. Він домагався до офіціантки і потрапив за грати.

Про це пишуть росЗМІ.

Читайте також:

Микиту Кологривова зі "Слова пацана" ув'язнили

Російський актор Микита Кологривий, який зіграв у скандальному серіалі "Слово пацана", потрапив за ґрати. Він влаштував п'яний дебош в одному з ресторанів Новосибірська і почав домагатися інтиму в офіціантки.

Коли дівчина відомовила йому, він вкусив її за ногу та почав заламувати руки. Офіціантку врятували відвідувачі, хоча теж потрапили під гарячу руку актора. 20 березня його затримала поліція і ув'язнила на 15 діб.

Микита Кологривий у суді. Фото: tg/bozhejakekonchene

Микита Кологривий підтримує владу Володимира Путіна і публічно висловлює вдячність російським загарбникам. За його радикальну позицію він потрапив у базу "Миротворець".

Нагадаємо, рахунки пропутінського співака Філіпа Кіркорова заблокували — що сталося. Також ми розповідали, що у Латвії скасували концерти італійського співака, якому подобаються росіяни.