95 квартал возмутил сеть шутками об уклоняющихся

95 квартал разгневал зрителей неудачной шуткой. Фото: скрин с видео.

Юмористы Студии "Квартал 95" вновь вызвали неоднозначную реакцию своими шутками. На этот раз темой номера артистов стала мобилизация, а точнее украинцы, не желающие идти в ВСУ.

Номер об уклонистах появился в сети на канале Студии "Квартал 95".

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По сюжету, мужчина пытался перейти границу и его поймали пограничники. Уклониста высмеивают за лишний вес. Говорят, что сейчас он похудел, а в прошлый раз пограничники подумали, что это гуляет 150-килограммовая свинья.

В сети не все одобрительно оценили юмор комиков. Кстати, в номере приняла участие актриса Ирина Гатун, уже попадавшая в скандальную историю "Квартала".

"95 Квартал, а вы сами не уклоняетесь?", "Хорошо высмеивать уклонистов, когда ты кент президента", "вижу, что сами не на передовой", пишут комментаторы в сети.

Это не впервые, когда "95 квартал" высмеял болезненные для многих украинцев вопросы. Так, в новогоднем концерте студии, юмористы Юрий Великий и Ирина Гатун разыграли сценку о девушке, которая якобы переехала из Скадовска в Закарпатье и решила перейти на украинский язык. Однако она допускает ошибки и не может вспомнить произношение слов.

Неудачная шутка юмористов вызвала шквал негатива. Пользователи соцсетей упрекнули их в том, что город уже два года под временной оккупацией со стороны России.

Кстати, ГУР объявило видео и песни об "уклонистах" российской информационно-психологической операцией. Публикация таких видео и песен в соцсетях является попыткой РФ сорвать мобилизацию.

Напомним, актриса "Квартала 95" принесла извинения после скандальной шутки.