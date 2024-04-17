95 квартал обурив мережу жартами про ухилянтів
Гумористи Студії "Квартал 95" знову викликали неоднозначну реакцію своїми жартами. Цього разу темою жартів артистів стала мобілізація, а точніше українці, які не бажають йти у ЗСУ.
Номер про ухилянта з'явився у мережі на каналі Студії "Квартал 95".
Жарт про ухилянта від "95 Кварталу"
За сюжетом, чоловік намагався перейти кордон та його спіймали прикордонники. Ухилянта висміюють за зайву вагу. Кажуть, що зараз він схуд, а минулого разу прикордонники подумали, що це гуляє 150-кілограмова свиня.
У мережі не всі схвально оцінили гумор коміків. До речі, у номері взяла участь акторка Ірина Гатун, яка вже потрапляла у скандальну історію "Кварталу".
"95 Квартал, а ви самі не ухилянти?", "Добре висміювати ухилянтів, коли ти кент президента", "бачу, що самі не на передовій", пишуть коментатори у мережі.
Це не вперше, коли "95 квартал" висміяв болючі та багатьох українців питання. Так, в новорічному концерті студії, гумористи Юрій Великий та Ірина Гатун розіграли сценку про дівчину, яка нібито переїхала зі Скадовська на Закарпаття й вирішила перейти на українську мову. Однак вона припускається помилок і не може згадати вимову слів.
Невдалий жарт гумористів викликав шквал негативу. Користувачі соцмереж дорікнули їм, тим, що місто вже два роки під тимчасовою окупацією з боку Росії.
До речі, ГУР оголосило відео та пісні про "ухилянтів" російською інформаційно-психологічною операцією. Публікація таких відео та пісень у соцмережах є спробою РФ зірвати мобілізацію.
Нагадаємо, акторка "Кварталу 95" вибачилась після скандального жарту.
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