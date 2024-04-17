95 квартал обурив мережу жартами про ухилянтів

95 квартал розгнівав глядачів невдалим жартом. Фото: скрін з відео.

Гумористи Студії "Квартал 95" знову викликали неоднозначну реакцію своїми жартами. Цього разу темою жартів артистів стала мобілізація, а точніше українці, які не бажають йти у ЗСУ.

Номер про ухилянта з'явився у мережі на каналі Студії "Квартал 95".

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За сюжетом, чоловік намагався перейти кордон та його спіймали прикордонники. Ухилянта висміюють за зайву вагу. Кажуть, що зараз він схуд, а минулого разу прикордонники подумали, що це гуляє 150-кілограмова свиня.

У мережі не всі схвально оцінили гумор коміків. До речі, у номері взяла участь акторка Ірина Гатун, яка вже потрапляла у скандальну історію "Кварталу".

"95 Квартал, а ви самі не ухилянти?", "Добре висміювати ухилянтів, коли ти кент президента", "бачу, що самі не на передовій", пишуть коментатори у мережі.

Це не вперше, коли "95 квартал" висміяв болючі та багатьох українців питання. Так, в новорічному концерті студії, гумористи Юрій Великий та Ірина Гатун розіграли сценку про дівчину, яка нібито переїхала зі Скадовська на Закарпаття й вирішила перейти на українську мову. Однак вона припускається помилок і не може згадати вимову слів.

Невдалий жарт гумористів викликав шквал негативу. Користувачі соцмереж дорікнули їм, тим, що місто вже два роки під тимчасовою окупацією з боку Росії.

До речі, ГУР оголосило відео та пісні про "ухилянтів" російською інформаційно-психологічною операцією. Публікація таких відео та пісень у соцмережах є спробою РФ зірвати мобілізацію.

Нагадаємо, акторка "Кварталу 95" вибачилась після скандального жарту.