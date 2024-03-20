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Полякову "разнесли" за участие в развлекательном шоу во время войны

20 марта 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Олю Полякову осудили за участие в веселом шоу во время войны в Украине
Певица Оля Полякова в новом развлекательном шоу "Хто знає?" Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинская певица Оля Полякова приняла участие в новом развлекательном шоу на "Новом канале". Артистка показала себя на этом шоу с актером Фимой Константиновским, ведущей Дашей Астафьевой и участниками другой команды и получила возмущение от пользователей соцсети.

Соответствующие фотографии появились на официальной странице Оли Поляковой в Instagram.

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Оля Полякова в развлекательном шоу

На странице украинской исполнительницы появились фотографии, на которых она показала себя в новом развлекательном шоу "Хто знає?", ведущем которого является звезда Даша Астафьева. Полякова предстала на камеру вместе со своим коллегой по команде, ведущим и актером Фимой Константиновским.

Оля Полякова с Фимой Константиновским в шоу "Кто знает?"
Оля Полякова с Фимой Константиновским в шоу "Хто знає?" Фото: Instagram Оли Поляковой

Также на снимках можно увидеть Олю Полякову вместе с ведущей этого шоу Дашей Астафьевой и участниками второй команды, в состав которой вошел певец и бывший муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес и ведущая Маша Ефросинина.

Оля Полякова, Фима Константиновский, Даша Астафьева, Владимир Дантес и Маша Ефросинина в шоу "Кто знает?"
Оля Полякова, Фима Константиновский, Даша Астафьева, Владимир Дантес и Маша Ефросинина в шоу "Хто знає?" Фото: Instagram Оли Поляковой

Нельзя также проигнорировать образ Оли Поляковой, ведь в шоу она появилась с короткой прической, в классическом костюме и черном топе.

Публикация со страницы Оли Поляковой
Оля Полякова в шоу "Хто знає?" Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на участие Оли Поляковой в шоу

Увидев эти фотографии на странице певицы, ее подписчики не смогли пройти мимо. Люди разделились на два "лагеря": одни начали оставлять положительные комментарии, в то же время другие стали осуждать Полякову за участие в таком шоу во время войны.

  • Оля Полякова с годами выглядит все лучше и лучше
  • Вам очень идет новая прическа
  • Каре, линзы — и другой человек
  • Кому эти шоу нужны? Ребятам, которые в окопах? Вы эти деньги лучше потратьте на то, что ребятам нужно
  • Божеее, люди, да угомонитесь, да какие шоу?!!! Та нельзя на вас смотреть! Вы в другом измерении живете?!!! У вас нет войны? И как нам могут давать помощь, если такие как вы развлекаются во время такой страшной войны
Комментарий со страницы Оли Поляковой
Комментарий со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Оли Поляковой
Комментарии со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Оли Поляковой
Комментарий со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Оли Поляковой
Комментарий со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Новое развлекательное шоу "Хто знає?"

Недавно на "Новом канале" состоялась премьера нового развлекательного телевизионного шоу под названием "Хто знає?", которое начала вести всем известная Даша Астафьева. Команды состоят из неизменных капитанов — актера Фимы Константиновского и певца Владимира Дантеса, к которым в каждом выпуске присоединяются разные звезды.

Фима Константиновский, Даша Астафьева и Владимир Дантес в шоу "Кто знает?"
Фима Константиновский, Даша Астафьева и Владимир Дантес в шоу "Хто знає?" Фото: Instagram "Нового канала"

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Оля Полякова провела ночь в укрытии с Машей Ефросининой из-за атаки россиян.

Ранее мы рассказывали, что украинская звезда Оля Полякова вспомнила, как ее подставил певец Олег Винник.

Также мы сообщали о том, что известная артистка Оля Полякова рассказала, кто ей помог встретить первую любовь.

Владимир Дантес
Оля Полякова
Даша Астафьева
шоу-бизнес

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