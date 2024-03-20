Олю Полякову засудили за участь у веселому шоу під час війни в Україні

Полякову "рознесли" за участь у розважальному шоу під час війни
Українська співачка Оля Полякова взяла участь у новому розважальному шоу на "Новому каналі". Артистка показала себе на цьому шоу з актором Фімою Константиновським, ведучою Дашею Астаф’євою та учасниками другої команди і отримала обурення від користувачів соцмережі.
Відповідні фотографії з’явилися на офіційній сторінці Олі Полякової в Instagram.
Оля Полякова у розважальному шоу
На сторінці української виконавиці з’явилися фотографії, на яких вона показала себе у новому розважальному шоу "Хто знає?", яке веде зірка Даша Астаф’єва. Полякова постала на камеру разом зі своїм колегою по команді, ведучим і актором Фімою Константиновським.
Також на знімках можна помітити Олю Полякову разом з ведучою цього шоу Дашею Астаф’євою і учасниками другої команди, до складу якої увійшов співак і колишній чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес і ведуча Маша Єфросиніна.
Не можна також проігнорувати образ Олі Полякової, адже в шоу вона з’явилася з короткою зачіскою, в класичному костюмі та чорному топі.
Реакція мережі на участь Олі Полякової в шоу
Побачивши ці фотографії на сторінці співачки, її підписники не змогли пройти повз. Люди розділилися на два "табори": одні почали залишати позитивні коментарі, водночас інші стали засуджувати Полякову за участь у такому шоу під час війни.
- Оля Полякова з роками має все кращий і кращий вигляд
- Вам дуже пасує нова зачіска
- Каре, лінзи — й інша людина
- Кому ці шоу потрібні? Хлопцям, які в окопах? Ви ці гроші краще витратіть на те, що хлопцям потрібно
- Божеее, люди, та схаменіться, та які шоу?!!! Та неможливо на вас дивитись! Ви в іншому вимірі живете?!!! У вас немає війни? Та як нам можуть давати допомогу, як такі як ви бавляться під час такої страшної війни
Нове розважальне шоу "Хто знає?"
Нещодавно на "Новому каналі" відбулася прем’єра нового розважального телевізійного шоу під назвою "Хто знає?", яке почала вести всім відома Даша Астаф’єва. Команди складаються з незмінних капітанів — актора Фіми Константиновського і співака Володимира Дантеса, до яких в кожному випуску приєднуються різні зірки.
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