Олю Полякову засудили за участь у веселому шоу під час війни в Україні

Співачка Оля Полякова у новому розважальному шоу "Хто знає?". Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка Оля Полякова взяла участь у новому розважальному шоу на "Новому каналі". Артистка показала себе на цьому шоу з актором Фімою Константиновським, ведучою Дашею Астаф’євою та учасниками другої команди і отримала обурення від користувачів соцмережі.

Відповідні фотографії з’явилися на офіційній сторінці Олі Полякової в Instagram.

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Оля Полякова у розважальному шоу

На сторінці української виконавиці з’явилися фотографії, на яких вона показала себе у новому розважальному шоу "Хто знає?", яке веде зірка Даша Астаф’єва. Полякова постала на камеру разом зі своїм колегою по команді, ведучим і актором Фімою Константиновським.

Оля Полякова з Фімою Константиновським у шоу "Хто знає?". Фото: Instagram Олі Полякової

Також на знімках можна помітити Олю Полякову разом з ведучою цього шоу Дашею Астаф’євою і учасниками другої команди, до складу якої увійшов співак і колишній чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес і ведуча Маша Єфросиніна.

Оля Полякова, Фіма Константиновський, Даша Астаф'єва, Володимир Дантес і Маша Єфросініна у шоу "Хто знає?". Фото: Instagram Олі Полякової

Не можна також проігнорувати образ Олі Полякової, адже в шоу вона з’явилася з короткою зачіскою, в класичному костюмі та чорному топі.

Оля Полякова у шоу "Хто знає?". Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на участь Олі Полякової в шоу

Побачивши ці фотографії на сторінці співачки, її підписники не змогли пройти повз. Люди розділилися на два "табори": одні почали залишати позитивні коментарі, водночас інші стали засуджувати Полякову за участь у такому шоу під час війни.

Оля Полякова з роками має все кращий і кращий вигляд

Вам дуже пасує нова зачіска

Каре, лінзи — й інша людина

Кому ці шоу потрібні? Хлопцям, які в окопах? Ви ці гроші краще витратіть на те, що хлопцям потрібно

Божеее, люди, та схаменіться, та які шоу?!!! Та неможливо на вас дивитись! Ви в іншому вимірі живете?!!! У вас немає війни? Та як нам можуть давати допомогу, як такі як ви бавляться під час такої страшної війни

Коментар зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram

Нове розважальне шоу "Хто знає?"

Нещодавно на "Новому каналі" відбулася прем’єра нового розважального телевізійного шоу під назвою "Хто знає?", яке почала вести всім відома Даша Астаф’єва. Команди складаються з незмінних капітанів — актора Фіми Константиновського і співака Володимира Дантеса, до яких в кожному випуску приєднуються різні зірки.

Фіма Константиновський, Даша Астаф'єва і Володимир Дантес у шоу "Хто знає?". Фото: Instagram "Нового каналу"

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